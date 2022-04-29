Антирейтинг Путина в Украине приблизился к 100%

Как отмечают социологи, в течение последних двух месяцев значительно улучшилось отношение украинцев к руководству Польши, Великобритании, США, Турции, Литвы и Франции.

Положительно относятся к президенту Польши Дуде - 92% опрошенных, к премьер-министру Британии Джонсону - 87%, президенту США Байдену - 86%, президенту Турции Эрдогану - 76%, президенту Литвы Науседе - 75%, президенту Франции Макрону - 75%. К президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен положительно относятся 66%.

В то же время, ухудшилось отношение к канцлеру Германии Шольцу: положительно относятся к нему 30%, отрицательно - 54% (в январе 2022 года - 23%). К президенту Германии Штайнмайеру положительно относятся 26%, отрицательно - 44%.

Напомним, в среднем по 27 странам мира 82% респондентов говорят, что война в Украине составляет большой или значительный риск для мира в целом. При этом 61% говорят, что это относится к их стране.

Опрос проведен 26 апреля 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных Россией территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.