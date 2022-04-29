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Антирейтинг Путіна в Україні наблизився до 100%

Фото: антирейтинг Путіна в Україні становить 98% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці квітня 2022 року абсолютна більшість України негативно ставляться до очільників Білорусі та Росії. Антирейтинг Олександра Лукашенка становить 96%, Володимира Путіна - 98%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як зазначають соціологи, протягом останніх двох місяців значно покращилося ставлення українців до очільників Польщі, Великої Британії, США, Туреччини, Литви та Франції.

Позитивно ставляться до президента Польщі Дуди - 92% опитаних, до прем’єр-міністра Британії Джонсона - 87%, президента США Байдена - 86%, президента Туреччини Ердогана - 76%, президента Литви Наусєди - 75%, президента Франції Макрона - 75%. До президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн позитивно ставляться 66%.

Водночас, погіршилося ставлення до канцлера Німеччини Шольца: позитивно ставляться до нього 30%, негативно - 54% (у січні 2022 року - 23%). До президента Німеччини Штайнмаєра позитивно ставляться 26%, негативно - 44%.

Нагадаємо, у середньому по 27 країнам світу 82% респондентів кажуть, що війна в Україні становить великий або значний ризик для світу в цілому. При цьому 61% говорять, що це відноситься до їхньої країни.

Опитування проведене 26 квітня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих Росією територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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