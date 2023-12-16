Антиретровірусна терапія для людей з ВІЛ доступна безкоштовно: як її отримати

Антиретровірусна терапія (АРВ-терапія)

Антиретровірусна терапія (АРВ-терапія) - це ефективний метод лікування ВІЛ-інфекції та СНІДу. Вона дозволяє максимально пригнічити розмноження вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) в організмі, відновити імунну систему та досягти такого рівня вірусного навантаження, який не визначається тестами.

Невизначуване вірусне навантаження протягом 6 місяців або більше означає, що людина з ВІЛ не може заразити інших під час статевого акту. Цей принцип відомий як "Не визначається = Не передається".

Препарати АРВ-терапії безкоштовні для пацієнтів в Україні. Їх потрібно приймати пожиттєво, навіть якщо вірусне навантаження більше не визначається за допомогою тестів.

Як дізнатися свій ВІЛ-статус

Першим кроком до отримання АРВ-терапії є тестування на наявність антитіл до ВІЛ-інфекції. Тестування є безоплатним і конфіденційним. Його можна пройти у сімейного лікаря, в кабінеті довіри, в закладах охорони здоров’я або мобільних пунктах для тестування. Знайти найзручнішу для вас точку проведення тестування можна у чат-боті.

Як розпочати АРВ-терапію

У разі підтвердженого позитивного результату тесту лікар запропонує розпочати АРВ-терапію. Важливо почати лікування якомога швидше. Всі результати ваших тестувань є конфіденційними. За розголошення інформації про ваш стан здоров’я медичні працівники можуть понести кримінальну відповідальність та отримати заборону провадження професійної діяльності.

Лікар може за потреби скерувати вас на додаткові обстеження, щоб підтвердити діагноз та визначити оптимальний план лікування.

Як проходить АРВ-терапія

АРВ-терапія може бути різною. Іноді одночасно з ліками в межах терапії потрібні додаткові препарати, що знижують ризик розвитку супутніх захворювань.

Лікар видасть вам комплекс ліків на 3-6 місяців, і ви починаєте терапію за призначеною схемою. Ліки необхідно приймати щодня приблизно в один і той самий час. Це потрібно робити до кінця життя. Дуже важливо не пропускати час приймання ліків, адже вірус може пристосуватися до компонентів препарату і стати невразливим до них.

Лікар може коригувати схему з огляду на ефективність лікування саме у вашому випадку.

Чому важливо приймати АРВ-терапію

Якщо люди з ВІЛ не отримують лікування, хвороба прогресує. Лікування ж може сповільнити або запобігти подальшому розвитку хвороби. Завдяки успіхам у лікуванні ВІЛ-інфекції перехід до найважчого етапу захворювання - СНІДу - сьогодні трапляється рідше, ніж раніше, коли хворобу тільки відкрили.

Пам’ятайте, важливо приймати препарати АРВ-терапії безперервно й систематично, адже без щоденного пригнічення ліками вірус знову почне розмножуватися та набуде стійкості до препаратів попередньої схеми лікування.