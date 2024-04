Антирекордсмен Формули-1 став першим гонщиком "Ауді"

36-річний гонщик повернеться в "Кік Заубер" перед сезоном-2025. Він захищав кольори швейцарської команди в 2013 році.

Хюлькенберг уклав багаторічний контракт зі стайнею. Він буде працювати над підготовкою "Ауді" до дебюту на рівні Формули-1 в сезоні-2026. Німець став першим підтвердженим пілотом "Кік Заубера" на наступний рік. На інше місце сватають гонщика "Феррарі" Карлоса Сайнса.

Нинішній сезон Хюлькенберг проводить за "Хаас". Німецький пілот завоював 4 очки в п'яти гран-прі. Наразі найкращий фініш ветерана – 9-те місце в Мельбурні.

*Hülkenberg has been added to the group chat*



We're excited to announce Nico Hülkenberg will join Stake F1 Team KICK Sauber for the 2025 season. pic.twitter.com/1DLNcBBL8j