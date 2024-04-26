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Антирекордсмен Формули-1 став першим гонщиком "Ауді"

Гінвіль, П'ятниця 26 квітня 2024 12:17
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Антирекордсмен Формули-1 став першим гонщиком "Ауді" Фото: Ніко Хюлькенберг залишається популярним серед фанатів (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Німецький пілот Ніко Хюлькенберг змінить стайню "Хаас" на команду "Кік Заубер" у наступному сезоні. У 2026 році остання повністю трансформується в "Ауді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.

36-річний гонщик повернеться в "Кік Заубер" перед сезоном-2025. Він захищав кольори швейцарської команди в 2013 році.

Хюлькенберг уклав багаторічний контракт зі стайнею. Він буде працювати над підготовкою "Ауді" до дебюту на рівні Формули-1 в сезоні-2026. Німець став першим підтвердженим пілотом "Кік Заубера" на наступний рік. На інше місце сватають гонщика "Феррарі" Карлоса Сайнса.

Нинішній сезон Хюлькенберг проводить за "Хаас". Німецький пілот завоював 4 очки в п'яти гран-прі. Наразі найкращий фініш ветерана – 9-те місце в Мельбурні.

Хто такий Ніко Хюлькенберг

Уродженець Еммеріха-ам-Райна, дебютував у картингу в 10 років. На молодіжному рівні завоював чемпіонські титули у Формулі-BMW, A1, Євросерія Формули-3 та GP2.

До Формули-1 потрапив у сезоні-2010, коли дебютував за "Вільямс". Наступний рік провів у ролі резервного пілота "Форс-Індії". Пізніше провів 4 сезони за команду в ролі основного гонщика. Також захищав кольори "Заубера", "Рено", "Рейсінг Пойнт"/"Астон Мартіна" та "Хааса". У 2015 році разом із Ніком Тенді та Ерлом Бамбером за кермом "Порше" виграв 24 години Ле-Мана в класі LMP1.

Володар антирекорду F1 за кількістю фінішів за межами подіуму – 211 гран-прі. Невдовзі стане рекордсменом за кількістю проведених етапів без перемог (214). Прізвисько – "Халк".

До слова, раніше Ферстаппен здобув впевнену перемогу в Шанхаї.

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