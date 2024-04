Антирекордсмен Формулы-1 стал первым гонщиком "Ауди"

36-летний гонщик вернется в "Кик Заубер" перед сезоном-2025. Он защищал цвета швейцарской команды в 2013 году.

Хюлькенберг заключил многолетний контракт с конюшней. Он будет работать над подготовкой "Ауди" к дебюту на уровне Формулы-1 в сезоне-2026. Немец стал первым подтвержденным пилотом "Кик Заубера" на следующий год. На другое место сватают гонщика "Феррари" Карлоса Сайнса.

Нынешний сезон Хюлькенберг проводит за "Хаас". Немецкий пилот завоевал 4 очка в пяти гран-при. В данный момент лучший финиш ветерана – 9-е место в Мельбурне.

*Hülkenberg has been added to the group chat*



