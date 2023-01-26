Антирекордный показатель. Украина заявила о снижении выходов судов с зерном из-за действий РФ

"В течение января количество выходов судов из украинских портов держалось на уровне 2,7, то есть в среднем это было по 2–3 корабля в день. Это фактически считался одним из самых низких показателей за все месяцы существования "зерновой инициативы". Он обусловлен искусственной блокировкой работы зернового коридора со стороны российских инспекторов", - говорится в сообщении.

В Министерстве отмечают, что за последние дни по состоянию на конец января ситуация ухудшается и суточное количество судов упало до 2,5. Это антирекордный показатель.

Тем не менее средний тоннаж отправок на одном судне в январе сохранился на уровне 37 тысяч тонн, что является лучшим показателем за время работы "коридора". Но на общее количество отправок в январе это положительно не отразилось.

"Да, "коридором" за первый месяц нового года выехало всего 2,4 млн. тонн зерна, тогда как в сентябре и октябре это было более 4 млн. тонн. Пшеницы в январе отправлено 540 тыс. тонн, из них в Африку - 61 тыс. тонн. Всего Украина уже отправила в рамках зерновой инициативы 675 судов с грузом в 18,4 млн т. Доля Африки составляет 2,3 млн т, Азии - 5,1 млн т, Европы - 7,5 млн т, Ближнего Востока - 3 ,4 млн тонн", - добавили в министерстве.