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У святкові дні з українських портів вийшли 9 суден з агропродукцією: куди слідують

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Київ, Вівторок 03 січня 2023 12:49
У святкові дні з українських портів вийшли 9 суден з агропродукцією: куди слідують Фото: у святкові дні з українських портів вийшли 9 суден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За святкові вихідні 9 суден експортували 432 тисячі тонн української аграрної продукції для країн Африки, Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Міністерства інфраструктури України.

Зокрема, дорогою до Тунісу балкер HONORINE з 27,5 тисяч тонн українського зерна, до Бангладеш відправлений балкер VELVET з 57 тисяч тонн пшениці.

Сьогодні в портах "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" на 19 суден вантажать 630 тисяч тонн агропродукції. Нових суден на захід під завантаження не очікується.

У Босфорі 94 судна очікують на інспекцію (69 суден — порожні під завантаження, а 25 — вже завантажені агропродукцією). Російська сторона системно гальмує проведення інспекцій. Суду очікують у середньому більше місяця. Втім, балкер T-Med із пшеницею на борту чекає на інспекцію ще з початку листопада минулого року.

З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 620 суден, що експортували 16,5 млн. тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Раніше стало відомо, що за 150 днів після початку відправлення першого судна з одеських портів у рамках роботи "Зернового коридору" вийшли 605 кораблів.

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