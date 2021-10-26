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Антирекорд смертей и более 19 тысяч новых заражений: Минздрав обновил COVID-статистику

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки обнаружили 19 120 новых заражений коронавирусом, а также 734 смерти. Больше всего новых случаев в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Статистика за сутки

В Украине подтвердили 19 120 новых случаев коронавируса, из них детей - 1414, медработников - 338.

Также за минувшие сутки госпитализировали - 2 939 человек; летальных исходов - 734; выздоровели - 9 738 человек.

Ситуация в областях

Больше всего новых заражений за сутки в таких областях:

  • Днепропетровской (+1760),
  • Одесской (+1605),
  • Харьковской (+1255),
  • Херсонской (+1222),
  • городе Киеве (+1135).

Статистика за все время пандемии

За все время пандемии в Украине заболели - 2 803 159 человек; выздоровел - 2 390 112 человек; летальных случаев - 64 936.

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