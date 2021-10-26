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Антирекорд смертей та більше 19 тисяч нових заражень: МОЗ оновив COVID-статистику

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 19 120 нових заражень коронавірусом, а також 734 смерті. Найбільше нових випадків в Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Статистика за добу

В Україні підтвердили 19 120 нових випадків коронавірусу, з них дітей - 1414, медпрацівників - 338.

Також за минулу добу госпіталізували - 2 939 осіб; летальних випадків - 734; одужали - 9 738 осіб.

Ситуація в областях

Найбільше нових заражень за добу в таких областях:

  • Дніпропетровській (+1760),
  • Одеській (+1605),
  • Харківській (+1255),
  • Херсонській (+1222),
  • місті Києві (+1135).

Статистика за весь час пандемії

За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 803 159 осіб; одужали - 2 390 112 осіб; летальних випадків - 64 936.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус