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Антирекорд последних десяти лет: продажи новых автомобилей в Беларуси резко сократились

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Минск, Суббота 28 мая 2022 05:00
Антирекорд последних десяти лет: продажи новых автомобилей в Беларуси резко сократились Автосалон в Беларуси (Фото: av.by)
Автор: Константин Широкун

Продажи новых автомобилей в Беларуси по итогам апреля сократились более, чем в четыре раза. За месяц в соседней с Украиной стране было реализовано всего 892 новых автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белорусской автомобильной ассоциации.

Апрель стал для автомобильных дилеров Беларуси худшим с точки зрения продаж за последние 10 лет. В апреле 2022 года было продано в 4,2 раза меньше легковых автомобилей, чем месяцем ранее. Лидер рынка Lada сумел реализовать всего 280 автомобилей, на втором месте оказался Geely с показателем в 114 проданных авто, на третьем месте – Volkswagen, доставивший клиентам 94 машины.

Ранее мы сообщали, что российский рынок новых автомобилей существенно сократился. В апреле было продано на 78,5% машин меньше, чем годом ранее. По сравнению с мартом этого года продажи упали в три раза.

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