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Российский рынок новых автомобилей "обвалился" на 79%

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Москва, Четверг 12 мая 2022 06:02
Российский рынок новых автомобилей "обвалился" на 79% Автосалон Lada (Фото: autoclass-tula.ru)
Автор: Константин Широкун

В апреле в России было продано на 78,5% машин меньше, чем годом ранее. Всего за месяц из автосалонов выехало 28 тысяч новых легковых машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Авторевю.

По сравнению с мартом этого года продажи упали в три раза. В апреле первое место рейтинга продаж заняла «Лада» с результатом в 6377 машин. Следом идут Kia, Hyundai и Renault. Доля этих четырех марок составляет 53% рынка. За четыре месяца 2022 года в РФ продано 294 тысячи новых машин, что на 43% меньше, чем за тот же период 2021 года.

Среди главных причин падения продаж аналитики называют увеличение цен, вызванное изменением реального курса доллара и евро, закрытие многих льготных программ кредитования, а также снижение покупательской способности многих россиян.

Ранее мы сообщали, что российские власти предложили концерну Renault отдать "АвтоВАЗ" за 1 рубль. Французский автопроизводитель планирует передать свои 68% акций крупнейшего российского автопроизводителя автомобильному научно-исследовательскому институту.

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Российская Федерация Автомобильный рынок ВАЗ Lada
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