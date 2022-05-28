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Антирекорд останніх десяти років: продажі нових автомобілів у Білорусі різко скоротилися

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Мінськ, Субота 28 травня 2022 05:00
Антирекорд останніх десяти років: продажі нових автомобілів у Білорусі різко скоротилися Автосалон в Білорусі (Фото: av.by)
Автор: Константин Широкун

Продажі нових автомобілів в Білорусі за підсумками квітня скоротилися більш ніж в чотири рази. За місяць в сусідній з Україною країні було реалізовано всього 892 нових автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білоруської автомобільної асоціації.

Квітень став для автомобільних дилерів Білорусі найгіршим з точки зору продажів за останні 10 років. У квітні 2022 року було продано в 4,2 раза менше легкових автомобілів, ніж місяцем раніше. Лідер ринку Lada зумів реалізувати всього 280 автомобілів, на другому місці опинився Geely з показником в 114 проданих авто, на третьому місці – Volkswagen, який доставив клієнтам 94 машини.

Раніше ми повідомляли, що російський ринок нових автомобілів істотно скоротився. У квітні було продано на 78,5% машин менше, ніж роком раніше. У порівнянні з березнем цього року продажі впали в три рази.

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Білорусь Продаж автомобілів
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