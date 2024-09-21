Антирекорд атак у вересні. РФ активно кидає резерви на всі напрямки фронту, - DeepState

Росія активно кидає резерви на всі напрямки фронту. 19 вересня стало рекордним по кількості атак на фронті за добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз аналітиків DeepState .

"Ворог після Курської операції почав активно кидати резерви на напрямках "наче війна завтра зупиниться" і треба забрати якомога більше. Безслідно і вічно тривати це не могло, тому 10-13 вересня відбулася ротація на певних ділянках та перегрупування основних сил", - кажуть аналітики.

За їх спостереженнями, це створило передумови для чергового нарощення зусиль, яке відбувається зараз.

"19 вересня стало рекордом по добовій кількості атак за останній час - цілих 226", - констатують в DeepState.

Аналітики також навели статистику щодо середньодобової кількості атак з травня по вересень, яка свідчить про зростання активності окупантів. А саме:

травень - 122;

червень - 125;

липень - 143;

серпень - 145;

вересень (за перші 19 днів місяця) - 170.

У порівнянні з травнем, як констатує DeepState, додалось в середньому по 50 атак на добу.

"Загальний характер атак поступово змінився, але кожна така атака закінчується втратами. На жаль, поки противник має запас міцності і не видно виснаження, яке загалом очікували у вересні", - резюмували аналітики.