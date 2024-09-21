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Антирекорд атак в сентябре. РФ активно бросает резервы по всем направлениям фронта, - DeepState

Украина, Суббота 21 сентября 2024 09:20
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Антирекорд атак в сентябре. РФ активно бросает резервы по всем направлениям фронта, - DeepState Фото: в сентябре установлен антирекорд по числу атак РФ на фронте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россия активно бросает резервы на все направления фронта. 19 сентября стало рекордным по количеству атак на фронте за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ аналитиков DeepState.

"Враг после Курской операции начал активно бросать резервы на направлениях "словно война завтра остановится" и надо забрать как можно больше. Бесследно и вечно продолжаться это не могло, поэтому 10-13 сентября произошла ротация на определенных участках и перегруппировка основных сил", - говорят аналитики.

По их наблюдениям, это создало предпосылки для очередного наращивания усилий, которое происходит сейчас.

"19 сентября стало рекордом по суточному количеству атак за последнее время - целых 226", - констатируют в DeepState.

Аналитики также привели статистику по среднесуточному количеству атак с мая по сентябрь, которая свидетельствует о росте активности оккупантов. А именно:

  • май – 122;
  • июнь - 125;
  • июль - 143;
  • август – 145;
  • сентябрь (за первые 19 дней месяца) - 170.

По сравнению с маем, как констатирует DeepState, прибавилось в среднем по 50 атак в сутки.

"Общий характер атак постепенно изменился, но каждая такая атака заканчивается потерями. К сожалению, пока противник имеет запас прочности и не видно истощения, которое в целом ожидалось в сентябре", - резюмировали аналитики.

Ситуация на фронте

За последние сутки, 20 сентября, наиболее активными направлениями фронта остаются Кураховское и Покровское. Также бои идут в Курской области, россияне за сутки сбросили 25 авиабомб на свои же села и города.

При этом, как отмечают аналитики Института изучения войны, у ВСУ есть успехи в Харьковской области и на Донбассе. В то же время, параллельно продвигаются и оккупанты.

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