Антирекорд атак в сентябре. РФ активно бросает резервы по всем направлениям фронта, - DeepState

Россия активно бросает резервы на все направления фронта. 19 сентября стало рекордным по количеству атак на фронте за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ аналитиков DeepState .

"Враг после Курской операции начал активно бросать резервы на направлениях "словно война завтра остановится" и надо забрать как можно больше. Бесследно и вечно продолжаться это не могло, поэтому 10-13 сентября произошла ротация на определенных участках и перегруппировка основных сил", - говорят аналитики.

По их наблюдениям, это создало предпосылки для очередного наращивания усилий, которое происходит сейчас.

"19 сентября стало рекордом по суточному количеству атак за последнее время - целых 226", - констатируют в DeepState.

Аналитики также привели статистику по среднесуточному количеству атак с мая по сентябрь, которая свидетельствует о росте активности оккупантов. А именно:

май – 122;

июнь - 125;

июль - 143;

август – 145;

сентябрь (за первые 19 дней месяца) - 170.

По сравнению с маем, как констатирует DeepState, прибавилось в среднем по 50 атак в сутки.

"Общий характер атак постепенно изменился, но каждая такая атака заканчивается потерями. К сожалению, пока противник имеет запас прочности и не видно истощения, которое в целом ожидалось в сентябре", - резюмировали аналитики.