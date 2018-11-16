Антиурядові протести влаштували студенти у 70 містах Італії

Фото: протести в Італії (twitter.com/EulaliaGrillo)

Студенти вийшли на протести у Римі, Мілані, Вероні, неаполі та інших містах, вимагаючи збільшення фінансування на освіти

Національна профспілка студентів Італії та інші студентські організації влаштували антиурядові протести та марші у 70 містах країни з вимогою збільшення фінансування на освіту. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Repubblica.

Відомо, що участь у протестах беруть сто тисяч студентів. Студентська спільнота вимагає зустрічі і конструктивного діалогу із Маттео Сальвіні - міністром внутрішніх справ і заступником прем'єр-мінстра країни. Акції у багатьох містах мають назву No Salvini day - "День без Сальвіні".

Студентські профспілки зазначають, що уряд Італії за останні 10 років суттєво скоротив фінансування шкіл і університетів. Натомість було надано та збільшено пільги нафтовим компаніям. Студенти вимагають повернути вкрадені у них гроші та інвестувати в освіту в Італії щонайменше 7 мільярдів євро щорічно.

Акції відбуваються без будь-яких серйозних інцидентів. В окремих випадках студенти влаштували метання яєць. Декотрі спалили прапор і манекен з опудалом Сальвіні, звісивши його з моста в Римі. Хуліганів одразу ж схопила поліція.

У Мілані студенти влаштували марш No Salvini day - вони йшли вулицями та кричали "Маски вниз". Молодь, яка вважає, що уряд країни ставить на питання освіти маски, таким чином намагається домогтися врахування витрат на освіту в бюджеті країни.

Протестами охоплені італійські міста від від Риму до Мілану, Флоренції, Верони, Тренто, Перуджі, Неаполя, Бари, Кампобассо, Кротоне та Мессіни. Завтра акції продовжаться в Болоньї, Таранто і Сіракузах.

Фото: протести в Італії (twitter.com/EulaliaGrillo)

Нагадаємо, у четвер, 15 листопада, в Неаполі протестувальники намагалися прорватися крізь поліцейський кордон, щоб дістатися до мерії, де заступник прем'єр-міністра і міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні взяв участь у засіданні місцевого комітету по громадському порядку.