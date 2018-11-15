У Неаполі сталися заворушення біля мерії, є постраждалий

Фото: місце події (facebook.com/larampa.it)

Демонстрантів з соціального центру Insurgencia зустріла поліція

У четвер, 15 листопада, в Неаполі протестувальники намагалися прорватися крізь поліцейський кордон, щоб дістатися до мерії, де заступник прем'єр-міністра і міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні взяв участь у засіданні місцевого комітету по громадському порядку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ANSA.

Як повідомляється, в мерії заступник прем'єр-міністра і міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні взяв участь в засіданні місцевого комітету з громадського порядку.

Після заворушень біля мерії, у одного молодого чоловіка помітили кровотечу з голови, ймовірно, після удару поліцейського.

"Мені сказали, що це звичайні ідіоти з соціальних центрів", - сказав Сальвини після зустрічі.

Зазначимо, глава італійського МВС Маттео Сальвини раніше заявляв, що Італія може припинити приймати авіарейси з Європейського союзу з мігрантами на борту.