У Неаполі сталися заворушення біля мерії, є постраждалий

Демонстрантів з соціального центру Insurgencia зустріла поліція
У четвер, 15 листопада, в Неаполі протестувальники намагалися прорватися крізь поліцейський кордон, щоб дістатися до мерії, де заступник прем'єр-міністра і міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні взяв участь у засіданні місцевого комітету по громадському порядку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ANSA.
Як повідомляється, в мерії заступник прем'єр-міністра і міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні взяв участь в засіданні місцевого комітету з громадського порядку.
Після заворушень біля мерії, у одного молодого чоловіка помітили кровотечу з голови, ймовірно, після удару поліцейського.
"Мені сказали, що це звичайні ідіоти з соціальних центрів", - сказав Сальвини після зустрічі.
Зазначимо, глава італійського МВС Маттео Сальвини раніше заявляв, що Італія може припинити приймати авіарейси з Європейського союзу з мігрантами на борту.