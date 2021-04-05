Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф в размере 1 млн гривен на ООО "Гугл ". Компания оштрафована за непредставление в установленный срок сведений по требованию государственного уполномоченного АМКУ.

По данным пресс-службы, такое решение приняла временная административная коллегия комитета на заседании 2 апреля 2021 года. Большой размер штрафа обусловливается тем фактом, что ООО "Гугл" не предоставляло комитету информацию более года.

"Эта информация была необходима комитету для расследования по заявлению физического лица-предпринимателя относительно блокировки его учетной записи в приложении "Google Мой бизнес"", - говорится в сообщении.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, ООО "Гугл" зарегистрировано в Киеве. Учредителями являются Гугл Интернэшнл ЛЛС и Гугл ЛЛС. В свою очередь конечными бенефициарными владельцами этих компаний являются Ларри Пейдж и Сергей Брин.