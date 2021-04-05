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Антимонопольний комітет оштрафував Google на 1 млн гривень

Автор: Олександр Білоус

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф у розмірі 1 млн гривень на ТОВ "Гугл". Компанія оштрафована за неподання у встановлений строк інформації на вимогу державного уповноваженого АМКУ.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

За даними прес-служби, таке рішення прийняла тимчасова адміністративна колегія комітету на засіданні 2 квітня 2021 року. Великий розмір штрафу обумовлюється тим фактом, що ТОВ "Гугл" не надавало Комітету затребувану інформацію більше року.

"Ця інформація була необхідна Комітету для розслідування за заявою фізичної особи-підприємця щодо блокування його облікового запису у додатку "Google Мій бізнес"", - йдеться в повідомленні.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ТОВ "Гугл" зареєстровано в Києві. Засновниками є Гугл Інтернешнл ЛЛС та Гугл ЛЛС. У свою чергу кінцевими бенефіціарними власниками цих компаній є Ларрі Пейдж та Сергій Брін.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила за основу законопроект про так званий "податок на Google". Він передбачає введення податку з продажу електронних послуг.

Як повідомляло РБК-Україна, Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на компанії групи "Приват" на суму 4,7 млрд гривень. Комітет визнав встановлення цін на світлі нафтопродукти антиконкурентними узгодженими діями.

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