Антикорупційний законопроєкт Зеленського містить ризики? Що кажуть у НАБУ

Законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП не створює нових ризиків для роботи антикорупційних органів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ в Telegram.
У НАБУ уточнили, що проєкт передбачає перевірку на поліграфі співробітників, які мають доступ до держтаємниці, але ці процедури проводитиме не СБУ, а власне Управління внутрішнього контролю. Така практика застосовується в Бюро: у 2024 році було проведено близько 200 таких перевірок.
Використання поліграфа в таких випадках - це вже стандартна практика для Бюро. Співробітники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень. Це інструмент внутрішньої доброчесності, а не інновація.
"Важливо, щоб методологія таких перевірок, затверджена НАБУ та СБУ, унеможливлювала ризики втручання в оперативну діяльність або тиск на працівників", - наголосили в НАБУ.
Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт про незалежність НАБУ і САП та запобігання впливу на антикорупційні органи Росії.
Зокрема, документом передбачено, що співробітники НАБУ з доступом до держтаємниці повинні будуть не рідше ніж один раз на два роки проходити поліграф.
До слова, група нардепів сьогодні також подала в Раду законопроєкт про незалежність НАБУ і САП. Документом пропонується скасувати всі скандальні правки, які урізають повноваження антикорупційних органів.
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