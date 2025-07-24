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Антикорупційний законопроєкт Зеленського містить ризики? Що кажуть у НАБУ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП не створює нових ризиків для роботи антикорупційних органів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ в Telegram.

У НАБУ уточнили, що проєкт передбачає перевірку на поліграфі співробітників, які мають доступ до держтаємниці, але ці процедури проводитиме не СБУ, а власне Управління внутрішнього контролю. Така практика застосовується в Бюро: у 2024 році було проведено близько 200 таких перевірок.

Використання поліграфа в таких випадках - це вже стандартна практика для Бюро. Співробітники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень. Це інструмент внутрішньої доброчесності, а не інновація.

"Важливо, щоб методологія таких перевірок, затверджена НАБУ та СБУ, унеможливлювала ризики втручання в оперативну діяльність або тиск на працівників", - наголосили в НАБУ.

Законопроєкт Зеленського

Нагадаємо, сьогодні, 24 липня, президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт про незалежність НАБУ і САП та запобігання впливу на антикорупційні органи Росії.

Зокрема, документом передбачено, що співробітники НАБУ з доступом до держтаємниці повинні будуть не рідше ніж один раз на два роки проходити поліграф.

До слова, група нардепів сьогодні також подала в Раду законопроєкт про незалежність НАБУ і САП. Документом пропонується скасувати всі скандальні правки, які урізають повноваження антикорупційних органів.

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Володимир ЗеленськийНАБУСАПВерховна рада