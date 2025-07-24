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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Законопроект президента Владимира Зеленского о независимости НАБУ и САП не создает новых рисков для работы антикоррупционных органов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ в Telegram.

В НАБУ уточнили, что проект предусматривает проверку на полиграфе сотрудников, имеющих доступ к гостайне, но эти процедуры будет проводить не СБУ, а собственное Управление внутреннего контроля. Такая практика применяется в Бюро: в 2024 году было проведено около 200 таких проверок.

Использование полиграфа в таких случаях - это уже стандартная практика для Бюро. Сотрудники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Это инструмент внутренней добропорядочности, а не инновация. 

"Важно, чтобы методология таких проверок, утвержденная НАБУ и СБУ, исключала риски вмешательства в оперативную деятельность или давление на работников", - подчеркнули в НАБУ. 

Законопроект Зеленского

Напомним, сегодня, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект о независимости НАБУ и САП и предотвращении влияния России на антикоррупционные органы .

В частности, документом предусматривается, что сотрудники НАБУ с доступом к гостайне должны будут не реже одного раза в два года проходить полиграф.

К слову, группа нардепов сегодня также подала в Раду законопроект о независимости НАБУ и САП. Документом предлагается отменить все скандальные правки, которые урезают полномочия антикоррупционных органов.

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