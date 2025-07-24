Законопроект Зеленского. В НАБУ ответили на слухи о рисках из-за полиграфа

Законопроект президента Владимира Зеленского о независимости НАБУ и САП не создает новых рисков для работы антикоррупционных органов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ в Telegram.
В НАБУ уточнили, что проект предусматривает проверку на полиграфе сотрудников, имеющих доступ к гостайне, но эти процедуры будет проводить не СБУ, а собственное Управление внутреннего контроля. Такая практика применяется в Бюро: в 2024 году было проведено около 200 таких проверок.
Использование полиграфа в таких случаях - это уже стандартная практика для Бюро. Сотрудники проходят полиграф во время служебных расследований, назначений и переназначений. Это инструмент внутренней добропорядочности, а не инновация.
"Важно, чтобы методология таких проверок, утвержденная НАБУ и СБУ, исключала риски вмешательства в оперативную деятельность или давление на работников", - подчеркнули в НАБУ.
Напомним, сегодня, 24 июля, президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект о независимости НАБУ и САП и предотвращении влияния России на антикоррупционные органы .
В частности, документом предусматривается, что сотрудники НАБУ с доступом к гостайне должны будут не реже одного раза в два года проходить полиграф.
К слову, группа нардепов сегодня также подала в Раду законопроект о независимости НАБУ и САП. Документом предлагается отменить все скандальные правки, которые урезают полномочия антикоррупционных органов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.