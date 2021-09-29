Антикоррупционный суд оправдал экс-главу ГПЗКУ по делу о растрате 88 млн гривен
Высший антикоррупционный суд оправдал экс-главу Государственной зерновой корпорации Украины Валерия Томиленко по делу о растрате 88 млн гривен. Также невиновными признаны и другие фигуранты дела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Сообщается, что сегодня ВАКС вынес оправдательный приговор, которым руководителя ГПЗКУ и двух директоров других компаний признали невиновными в растрате более 88 млн гривен.
"Прокурор САП не соглашается с указанным решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным следствия, Томиленко в 2015 году подписал два договора о поставке кукурузы, после чего дал указание на перечисление более 88 млн гривен как предоплату на выполнение этих соглашений. Но указанный в договорах товар отсутствовал на предприятиях, а руководитель корпорации якобы вообще не собирался выполнять соглашения.