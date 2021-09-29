Антикоррупционный суд оправдал экс-главу ГПЗКУ по делу о растрате 88 млн гривен

Высший антикоррупционный суд оправдал экс-главу Государственной зерновой корпорации Украины Валерия Томиленко по делу о растрате 88 млн гривен. Также невиновными признаны и другие фигуранты дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что сегодня ВАКС вынес оправдательный приговор, которым руководителя ГПЗКУ и двух директоров других компаний признали невиновными в растрате более 88 млн гривен.

"Прокурор САП не соглашается с указанным решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.