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Антикоррупционный суд оправдал экс-главу ГПЗКУ по делу о растрате 88 млн гривен

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Киев, Среда 29 сентября 2021 16:21
Антикоррупционный суд оправдал экс-главу ГПЗКУ по делу о растрате 88 млн гривен Фото: Высший антикоррупционный суд (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Высший антикоррупционный суд оправдал экс-главу Государственной зерновой корпорации Украины Валерия Томиленко по делу о растрате 88 млн гривен. Также невиновными признаны и другие фигуранты дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что сегодня ВАКС вынес оправдательный приговор, которым руководителя ГПЗКУ и двух директоров других компаний признали невиновными в растрате более 88 млн гривен.

"Прокурор САП не соглашается с указанным решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным следствия, Томиленко в 2015 году подписал два договора о поставке кукурузы, после чего дал указание на перечисление более 88 млн гривен как предоплату на выполнение этих соглашений. Но указанный в договорах товар отсутствовал на предприятиях, а руководитель корпорации якобы вообще не собирался выполнять соглашения.

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ГПЗКУ Антикоррупционный суд
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