Антикорупційний суд виправдав екс-голову ДПЗКУ у справі про розтрату 88 млн гривень
Вищий антикорупційний суд виправдав екс-голову Державної зернової корпорації України Валерія Томіленка у справі про розтрату 88 млн гривень. Також невинними визнані й інші фігуранти справи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Повідомляється, що сьогодні ВАКС виніс виправдувальний вирок, яким керівника ДПЗКУ і двох директорів інших компаній визнали невинними в розтраті понад 88 млн гривень.
"Прокурор САП не погоджується із зазначеним рішенням суду і оскаржить його в суді апеляційної інстанції", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними слідства, Томіленко в 2015 році підписав два договори про постачання кукурудзи, після чого дав вказівку на перерахування понад 88 млн гривень як передоплату на виконання цих угод. Але вказаний в договорах товар був відсутній на підприємствах, а керівник корпорації нібито взагалі не збирався виконувати угоди.