ВАКС продолжил рассмотрение дела экс-главы ГПЗКУ

Как известно, Томиленко занимал должность и. о. председателя правления ГПЗКУ в течение всего 4,5 месяца в 2014-2015 гг.

В июле 2016 году, уже после окончания каденции, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура пытаются обвинить бывшего госслужащего в действиях, что не совершили государству ущерба и помогли вернуть деньги на счета госкомпании после его увольнения.

В частности, Томиленко инкриминируют ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением).

По материалам дела, обвинение базируется на том, что Томиленко заключил в начале марта 2015 года два контракта общей суммой 88 млн грн на поставку зерна будущего урожая кукурузы со сроком поставки до конца ноября 2015 г. на условиях предварительной оплаты, которая была осуществлена с двух проблемных на тот момент банков, в которые была введена временная администрация НБУ в марте и июле 2015 года и которые позже были ликвидированы.

Учитывая засуху летом 2015 года, поставщики не смогли выполнить свои контрактные обязательства, и поэтому ГПЗКУ в декабре 2015 года обратилось в Хозяйственный суд Киевской области с иском об обязательстве осуществить поставку кукурузы.

Уже в апреле-мае 2016 года было получено два решения Хозяйственного суда о взыскании долга и пени двух предприятий по производству хлебопродуктов на пользу ГПЗКУ, и в период июля-ноября 2016 года, во исполнение решений суда, было оплачено денежными средствами полную сумму основного долга и частично пеню.

Руководство госкомпании, в настоящее время, официально подтверждает отсутствие убытков и даже декларирует получение прибыли по вышеуказанным контрактам.

Уголовное дело находится на рассмотрении в судах уже с 2017 года и с декабря 2019 года в ВАКС.

25 мая 2021 года, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Наталья Высоцкая заявила, что видит сговор между обвиняемыми Томиленко и руководителями элеваторов-поставщиков.

По ее словам, договоры ГПЗКУ с поставщиками заключались без цели их выполнения.

"В контрактах указывалось, что зерно должно быть на складах в момент подписания договора, хотя точно всем участникам было известно, что этого зерна нет на складах", - отметила Высоцкая.

По словам адвоката Назара Кульчицкого, который защищает Томиленко в суде, речь в контрактах шла о поставках зерна будущего урожая, который должен был быть передан до конца ноября 2015 года.

"Зерно кукурузы должно быть поставлено до конца ноября 2015 года, в соответствии с разделом договоров "Период поставки" и потому физически не мог находиться на элеваторах в момент подписания договоров, поэтому никоим образом нельзя утверждать, что речь идет о преступном умысле или сговоре при заключении договора", - подчеркивает Кульчицкий.

Прокурор Высоцкая также обвиняет Томиленко в нанесении ущерба ГПЗКУ, но руководство госкомпании официально отрицает нанесение ущерба и признает получение прибыли. О том же свидетельствует и независимая экспертиза, находящаяся в материалах дела.

"Госкомпания получила прибыль, отсутствуют какие-либо доказательства сговора или умысла невыполнение контрактов, и даже прокуратура признает, что обвиняемые не получили выгоды с этих сделок. Так в чем же тогда преступление?"- говорит Кульчицкий.

Следующее заседание состоится 6 июля 2021 года.