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В НАПК отрицают, что проверяют декларацию Зеленского

Новости » Политика     15.02.2020 - 01:16
В НАПК отрицают, что проверяют декларацию Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Агентство проверило своевременность представления Зеленским сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не проводит проверку декларации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Агентство направило запросы в соответствующие органы с целью истребования документов, необходимых для проведения контроля своевременности представления Зеленским сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.

"Указанная процедура истребования документов является необходимой составляющей для принятия решения о проведении контроля своевременности представления сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии", - говорится в заявлении.

В НАПК добавили, что данные действия проводятся в рамках финансового контроля за своевременностью представления соответствующего уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии и не имеют никакого отношения к иной процедуры - проверки декларации субъекта декларирования.

Как известно, нардеп Алексей Гончаренко 14 февраля распространил информацию, что НАПК начало проверку из-за невнесения Владимиром Зеленским в своей декларации расходов на поездку в Оман в начале года.

Ранее сообщалось, что в начале января президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 4,8 миллиона гривен роялти от ООО "Квартала 95".

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