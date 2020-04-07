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Антикорупційний комітет заслухає НАЗК щодо створення реєстру політичних фінансів

Новини » Політика     07.04.2020 - 13:57
Антикорупційний комітет заслухає НАЗК щодо створення реєстру політичних фінансів
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Заслуховування має відбутися у вівторок, 7 квітня

На засіданні профільного комітету Верховної ради з питань антикорупційної політики планується заслухати представників Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний комітету.

Засідання буде відбуватися у режимі відеоконференції.

"Про заслуховування керівництва Національного агентства з питань запобігання корупції щодо запуску реєстру політичних фінансів та інших актуальних питань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, комітет у вівторок, 7 квітня, також розгляне проект закону авторства президента Володимира Зеленського №3196 про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ.

Як писало РБК-Україна, антикорупційний комітет розгляне і законопроект №2328 про підстави відсутності народного депутата на засіданні ВР.

Зазначимо, закон про внесення змін до ЗУ "Про комітети Верховної Ради України" з приводу проведення засідань комітетів в режимі відеоконференції у четвер, 2 квітня, набрав чинності. Так, 1 квітня закон підписав глава держави Володимир Зеленський. Пізніше стало відомо про публікації документа в "Голосі України".

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