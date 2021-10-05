Антикоррупционная политика и изменения в Налоговый кодекс: что сегодня рассмотрят в Раде
Фото: обнародована повестка дня Рады на 5 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 5 октября в 10:00 народные депутаты соберутся на очередное пленарное заседание. В частности, парламентарии рассмотрят законопроект об основах государственной антикоррупционной политики и изменения в Налоговый кодекс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.
Кроме того, будут рассмотрены законопроекты:
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы управления сферой охраны здоровья и обеспечения медицинского обслуживания населения (первое чтение);
- об изменениях в Кодекс гражданской защиты Украины относительно урегулирования вопроса выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты (первое чтение);
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно лишения Кабинета Министров Украины несвойственных полномочий (первое чтение);
- о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внесения сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и городе Севастополе, а также оформление документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины (второе чтение);
- о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения законодательства Украины в сфере детского питания в соответствие с требованиями законодательства ЕС (второе чтение);
- о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины (второе чтение).