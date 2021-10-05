Антикорупційна політика та зміни до Податкового кодексу: що сьогодні розглянуть у Раді
Фото: опубліковано порядок дениий Ради на 5 жовтня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 5 жовтня о 10:00 народні депутати зберуться на чергове пленарне засідання. Зокрема, парламентарі розглянуть законопроект про засади державної антикорупційної політики та зміни до Податкового кодексу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВР.
Крім того, будуть розглянуті законопроекти:
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення (перше читання);
- про зміни до Кодексу цивільного захисту України щодо врегулювання питання виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без установлення інвалідності осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту (перше читання);
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення Кабінету Міністрів України невластивих повноважень (перше читання);
- про внесення змін до деяких законів України щодо внесення відомостей про зареєстроване місце проживання громадян України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, а також оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (друге читання);
- про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС (друге читання);
- про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань діяльності Національного банку України (друге читання).