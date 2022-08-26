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Не только антибиотики. Еще одну группу лекарств переводят на е-рецепт

Новина українською →
Украина, Пятница 26 августа 2022 12:54
Не только антибиотики. Еще одну группу лекарств переводят на е-рецепт Фото: еще одну группу лекарств переводят на е-рецепт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Наркотические лекарства в аптеках начнут отпускать по электронному рецепту. Такое правило для этой категории лекарств введут с ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения

"Запуск электронного рецепта на наркотические (психотропные) лекарственные средства состоится в ноябре этого года", говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что для отпуска таких препаратов по е-рецепту аптечные учреждения, имеющие соответствующую лицензию на отпуск наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, должны обязательно зарегистрироваться в ЕСОЗ. Есть новшества и для врачей.

"Врачи заведений, которые подключены к электронной системе здравоохранения, должны будут назначать это лекарство по электронным рецептам. А в случае отсутствия подключения к ЕСОЗ - по бумажным с использованием специальных рецептурных бланков формы № 3", - объясняют в Минздраве.

Так, с выпиской электронного рецепта пациенту будет поступать смс с номером рецепта и уникальным кодом погашения, которые он должен сообщить фармацевту в аптеке для получения препаратов, назначенных по е-рецепту.

Как сообщалось, уже с 1 августа купить антибиотики в Украине можно только по электронному рецепту. Получить его можно как в государственных, так и в частных больницах.

В то же время несмотря на запуск е-рецепта на антибиотики, бумажным его вариантом можно воспользоваться еще до конца года.

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Министерство здравоохранения Украины
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