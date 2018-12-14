В Антарктике на опытной станции погибли два человека

Фото: станция Мак-Мердо (Jonathan Corum/The New York Times)

Техники погибли в результате несчастного случая

В Антарктиде на исследовательской станции Мак-Мердо погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечается, сотрудники станции погибли в результате несчастного случая. Они выполняли плановое техническое обслуживание системы пожаротушения в здании на горе Ньюуолл в Сухих долинах.

Причина их смерти пока не известна. Тела людей обнаружил пилот вертолета, который доставил их на гору.

Сообщается, что к моменту обнаружения один из техников был мертв, другой подавал признаки жизни, однако позже скончался в клинике.

Имена погибших также не называют. Однако известно, что их родственникам сообщили о гибели.

Мак-Мердо - самая большая исследовательская станция в Антарктике. Там проживают около 1,3 тыс. людей.

Как писал Styler, в Антарктиде на российской научной станции "Беллинсгаузен" произошел инцидент - инженер в ходе ссоры со сварщиком нанес ему удар ножом в грудь. 52-летнего пострадавшего госпитализировали в Южной Америки в Чили.

Ранее РБК-Украина сообщало, что власти Гренландии эвакуировали местных жителей из-за большого айсберга, который приблизился к берегам страны на опасно короткое расстояние.