ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Антарктиці на дослідній станції загинули дві особи

Новини » Надзвичайні події    14.12.2018 - 10:31
У Антарктиці на дослідній станції загинули дві особи
Фото: станція Мак-Мердо (Jonathan Corum/The New York Times)

Техніки загинули в результаті нещасного випадку

В Антарктиці на дослідницькій станції Мак-Мердо загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначається, співробітники станції загинули у результаті нещасного випадку. Вони виконували планове технічне обслуговування системи пожежогасіння в будівлі на горі Ньюуолл в Сухих долинах.

Причина їхньої смерті наразі не відома. Тіла людей виявив пілот вертольота, який доставив їх на гору.

Повідомляється, що до моменту виявлення один з техніків був мертвий, інший подавав ознаки життя, проте пізніше помер в клініці.

Імена загиблих також не називають. Однак відомо, що їхніх родичів повідомили про загибель. 

Мак-Мердо - найбільша дослідна станція в Антарктиці. Там проживають близько 1,3 тис. людей.

Як писав Styler, в Антарктиді на російській науковій станції "Беллінсгаузен" стався інцидент - інженер в ході сварки зі зварювальником наніс йому удар ножем у груди. 52-річного потерпілого госпіталізували до Південної Америки в Чилі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що влада Гренландії евакуювала місцевих мешканців через великий айсберг, який наблизився до берегів країни на небезпечно коротку відстань. 

Кожні 24 секунди внаслідок ДТП в світі гине одна людина Держаудитслужба виявила в Антарктиді порушення на 85 млн гривень
Новини України смертьАнтарктида
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся