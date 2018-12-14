У Антарктиці на дослідній станції загинули дві особи

Фото: станція Мак-Мердо (Jonathan Corum/The New York Times)

Техніки загинули в результаті нещасного випадку

В Антарктиці на дослідницькій станції Мак-Мердо загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як зазначається, співробітники станції загинули у результаті нещасного випадку. Вони виконували планове технічне обслуговування системи пожежогасіння в будівлі на горі Ньюуолл в Сухих долинах.

Причина їхньої смерті наразі не відома. Тіла людей виявив пілот вертольота, який доставив їх на гору.

Повідомляється, що до моменту виявлення один з техніків був мертвий, інший подавав ознаки життя, проте пізніше помер в клініці.

Імена загиблих також не називають. Однак відомо, що їхніх родичів повідомили про загибель.

Мак-Мердо - найбільша дослідна станція в Антарктиці. Там проживають близько 1,3 тис. людей.

Як писав Styler, в Антарктиді на російській науковій станції "Беллінсгаузен" стався інцидент - інженер в ході сварки зі зварювальником наніс йому удар ножем у груди. 52-річного потерпілого госпіталізували до Південної Америки в Чилі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що влада Гренландії евакуювала місцевих мешканців через великий айсберг, який наблизився до берегів країни на небезпечно коротку відстань.