Жителей села в Гренландии эвакуировали из-за гигантского айсберга

Люди опасаются, что глыбы льда, которые падают в воду, могут вызвать цунами

Власти Гренландии эвакуировали местных жителей из-за большого айсберга, который приблизился к берегам страны на опасно короткое расстояние. Об этом сообщает The Independent.

Айсберг нависает над домами небольшого островного поселка Иннаарсуит на северо-западе Гренландии. Местные жители опасаются, что глыбы льда, которые падают в воду, могут вызвать цунами.

Местные власти объявили чрезвычайное положение и посоветовали жителям прибрежных районов переместиться подальше на склоны, где строится поселок.

"Здесь 180 жителей и мы очень обеспокоены и напуганы", - сказал Карл Петерсен, председатель совета села Иннааарсуит.

Он отметил, что за ситуацией пристально следят чрезвычайные службы Гренландии, недалеко находится корабль ВМФ Дании.

Напомним, в прошлом году в июле в Антарктиде откололся айсберг массой в триллион тонн.

Исследователи обнаружили раскол еще в 2010 году, а его рост ускорился в 2016-ом. Окончательно, по данным ученых, айсберг отделился между 10 и 12 июля.