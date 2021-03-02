От Антарктиды откололся айсберг размером с Нью-Йорк: появилось видео

Сообщается, что айсберг откололся в конце февраля. Радиолокационные изображения, сделанные миссией Copernicus Sentinel-1, показывают, как он откалывается и быстро удаляется от шельфового ледника Брант.

По словам представителя Европейского космического агентства Марка Дринкуотера, откол айсберга ожидался и прогнозировался еще несколько недель назад.

"В течение следующих месяцев айсберг может отнести быстрым юго-западным прибрежным течением, после чего он сядет на мель или нанесет дополнительный ущерб, столкнувшись с южным шельфовым ледником", - отметил он.

На сегодня айсберг неофициально называют А-74. Он не представляет угрозы для беспилотной исследовательской станции Британской антарктической службы, которую в 2017 году перенесли в более безопасное место.