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От Антарктиды откололся айсберг размером с Нью-Йорк: появилось видео

Автор: РБК-Украина

От Антарктиды откололся айсберг площадью 1 270 квадратных километров. Это равно площади американского города Нью-Йорк.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского космического агентства.

Сообщается, что айсберг откололся в конце февраля. Радиолокационные изображения, сделанные миссией Copernicus Sentinel-1, показывают, как он откалывается и быстро удаляется от шельфового ледника Брант.

По словам представителя Европейского космического агентства Марка Дринкуотера, откол айсберга ожидался и прогнозировался еще несколько недель назад.

"В течение следующих месяцев айсберг может отнести быстрым юго-западным прибрежным течением, после чего он сядет на мель или нанесет дополнительный ущерб, столкнувшись с южным шельфовым ледником", - отметил он.

На сегодня айсберг неофициально называют А-74. Он не представляет угрозы для беспилотной исследовательской станции Британской антарктической службы, которую в 2017 году перенесли в более безопасное место.

Напомним, ранее украинские полярники показали аномалию в Антарктиде.

Также сообщалось, что Украина продлила финансирование станции в Антарктиде на три года.

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