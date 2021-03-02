Від Антарктиди відколовся айсберг розміром з Нью-Йорк: з'явилося відео

Від Антарктиди відколовся айсберг площею 1 270 квадратних кілометрів. Це дорівнює площі американського міста Нью-Йорк.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейського космічного агентства.
Повідомляється, що айсберг відколовся в кінці лютого. Радіолокаційні зображення, зроблені місією Copernicus Sentinel-1, показують, як він відколюється і швидко віддаляється від шельфового льодовика Брант.
За словами представника Європейського космічного агентства Марка Дрінкуотера, відкол айсберга очікувався і прогнозувався ще кілька тижнів тому.
"Протягом наступних місяців айсберг може віднести швидким південно-західною прибережною течією, після чого він сяде на мілину або завдасть додаткової шкоди, зіткнувшись з південним шельфовим льодовиком", - зазначив він.
На сьогодні айсберг неофіційно називають А-74. Він не представляє загрози для безпілотної дослідної станції Британської антарктичної служби, яку в 2017 році перенесли в безпечне місце.
Нагадаємо, раніше українські полярники показали аномалію в Антарктиді.
Також повідомлялося, що Україна продовжила фінансування станції в Антарктиді на три роки.