Від Антарктиди відколовся айсберг розміром з Нью-Йорк: з'явилося відео

Повідомляється, що айсберг відколовся в кінці лютого. Радіолокаційні зображення, зроблені місією Copernicus Sentinel-1, показують, як він відколюється і швидко віддаляється від шельфового льодовика Брант.

За словами представника Європейського космічного агентства Марка Дрінкуотера, відкол айсберга очікувався і прогнозувався ще кілька тижнів тому.

"Протягом наступних місяців айсберг може віднести швидким південно-західною прибережною течією, після чого він сяде на мілину або завдасть додаткової шкоди, зіткнувшись з південним шельфовим льодовиком", - зазначив він.

На сьогодні айсберг неофіційно називають А-74. Він не представляє загрози для безпілотної дослідної станції Британської антарктичної служби, яку в 2017 році перенесли в безпечне місце.