RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Від Антарктиди відколовся айсберг розміром з Нью-Йорк: з'явилося відео

Автор: РБК-Україна

Від Антарктиди відколовся айсберг площею 1 270 квадратних кілометрів. Це дорівнює площі американського міста Нью-Йорк.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейського космічного агентства.

Повідомляється, що айсберг відколовся в кінці лютого. Радіолокаційні зображення, зроблені місією Copernicus Sentinel-1, показують, як він відколюється і швидко віддаляється від шельфового льодовика Брант.

За словами представника Європейського космічного агентства Марка Дрінкуотера, відкол айсберга очікувався і прогнозувався ще кілька тижнів тому.

"Протягом наступних місяців айсберг може віднести швидким південно-західною прибережною течією, після чого він сяде на мілину або завдасть додаткової шкоди, зіткнувшись з південним шельфовим льодовиком", - зазначив він.

На сьогодні айсберг неофіційно називають А-74. Він не представляє загрози для безпілотної дослідної станції Британської антарктичної служби, яку в 2017 році перенесли в безпечне місце.

Нагадаємо, раніше українські полярники показали аномалію в Антарктиді.

Також повідомлялося, що Україна продовжила фінансування станції в Антарктиді на три роки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Антарктидаайсберг
Читайте також
Коронавірус виявили в Антарктиді, тепер на всіх континентах пандемія
Прогноз погоди