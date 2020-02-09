На Антарктиде зафиксировали новый температурный рекорд

Иллюстративное фото (wikipedia.org)

На этой неделе на Антарктиде потеплело до +18,3

На Антарктиде в течение этой недели были зафиксированы рекордно высокие температуры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Национальной метеорологической службы Аргентины.

Сообщается, что в полдень 6 февраля научная станция Esperanza на севере Антарктического полуострова зафиксировала температуру +18,3. Это является историческим рекордом с 1961 года, поскольку превышает зафиксированный в марте 2015 года предыдущий рекордный показатель на +0,8.

При этом, такая высокая температура на Антарктиде является аномальной для февраля. Нормальной для этого периода считается температура воздуха до +1.

Напомним, ранее сообщалось, что прошедшее десятилетие стало самым теплым в истории наблюдений ученых NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), начиная с 1880 года. В исследовании также отмечается, что в 2019 году средняя мировая температура была на 0,95 градуса выше, чем в среднем в 20 веке и на 1,11 градуса выше, чем в 19 веке.

Кроме того, в январе в индонезийской провинции Южная Суматра полностью ушли под воду два необитаемых острова из-за глобального потепления.