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На Антарктиді зафіксували новий температурний рекорд

Новини » Суспільство     09.02.2020 - 14:10
На Антарктиді зафіксували новий температурний рекорд
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

На цьому тижні на Антарктиді потепліло до +18,3

На Антарктиді протягом цього тижня були зафіксовані рекордно високі температури. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Національної метеорологічної служби Аргентини.

Повідомляється, що опівдні 6 лютого наукова станція Esperanza на півночі Антарктичного півострова зафіксувала температуру +18,3. Це є історичним рекордом з 1961 року, оскільки перевищує зафіксований в березні 2015 року попередній рекордний показник на +0,8.

При цьому, така висока температура на Антарктиді є аномальною для лютого. Нормальним для цього періоду вважається температура повітря до +1.

На Антарктиді зафіксували новий температурний рекорд

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минуле десятиліття стало найтеплішим в історії спостережень вчених NASA і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), починаючи з 1880 року. У дослідженні також відзначається, що у 2019 році середня світова температура була на 0,95 градуса вище, ніж в середньому у 20 столітті та на 1,11 градуса вище, ніж у 19 столітті.

Крім того, в січні в індонезійській провінції Південна Суматра повністю пішли під воду два безлюдних острови через глобальне потепління.

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