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NASA назвало прошедшее десятилетие самым теплым в истории

Новости » Общество     15.01.2020 - 21:24
NASA назвало прошедшее десятилетие самым теплым в истории
Иллюстративное фото (flickr.com/Oliver Hine)

Прошлый год стал вторым самым теплым в истории

Прошедшее десятилетие стало самым теплым в истории наблюдений ученых NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) начиная с 1880 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Сообщается, что 2019 год занял второе место по средней температуре, уступив лишь 2016 году.

"Завершившееся десятилетие, очевидно, самое теплое за историю наблюдений. Начиная с 1960 года каждое десятилетие было теплее предыдущего", - заявил глава входящего в NASA Института космических исследований имени Годдарда Гэвин Шмидт.

В исследовании отмечается, что в 2019 году средняя мировая температура была на 0,95 градуса выше, чем в среднем в 20 веке и на 1,11 градуса выше, чем в 19 веке.

"Растущие температуры в атмосфере и океане вызывают продолжение потери массы (ледников) в Гренландии и Антарктике и увеличению числа таких экстремальных явлений как тепловые волны, пожары, сильные осадки", - говорится в сообщении NASA.

Ранее РБК-Украина писало, что, по данным британских ученых, масштабные лесные пожары, которые сейчас наблюдаются в Австралии, в будущем могут стать нормальным явлением из-за глобального потепления. Ученые наблюдают в мире повышение "пожарной погоды" из-за глобального потепления.

Также сообщалось, что температура океана в 2019 году достигла рекордного показателя, что свидетельствует о глобальном потеплении. По данным ученых, последние пять лет являются рекордными относительно повышения температуры океана.

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