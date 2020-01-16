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В Индонезии два острова полностью ушли под воду

Новости » Политика     16.01.2020 - 09:36
В Индонезии два острова полностью ушли под воду
Фото: наводнение в Индонезии (twitter.com/ajplus)

Также есть вероятность исчезновения еще четыре индонезийские острова

В индонезийской провинции Южная Суматра полностью ушли под воду два необитаемых острова из-за глобального потепления. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Straits Times.

Отмечается, что эти острова были необитаемыми. Остров Бетет были частью национального парка Бербак-Сембіланг.

"Острова Бетет и Гундул, которые технически находятся в регентстве Баньюасин, ушли под воду и сейчас находятся на 1-3 м ниже уровня моря", - говорится в сообщении.

Также есть вероятность исчезновения еще четыре острова, входящие в состав этой провинции. В частности, остров Бурунг уже находится на нулевой отметке. Острова Калонг и Салах Нама - примерно на уровне двух метров над поверхностью воды, остров Крамат - около 3 м над водой.

Салах Нама все еще заселен, несмотря на то, что с 1990-х годов местные жители постепенно начали покидать его, в том числе из-за повышения уровня воды.

Напомним, 7 января сейсмологи зарегистрировали у берегов Индонезии землетрясение магнитудой 6,2.

Отметим, сегодня в Эквадоре произошло извержение вулкана Ла-Кумбре.

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