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В Антарктиде во второй раз за месяц зафиксировали температурный рекорд

Новости » Общество     13.02.2020 - 23:06
В Антарктиде во второй раз за месяц зафиксировали температурный рекорд
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Температура превысила 20 градусов тепла

В Антарктиде во второй раз за февраль зафиксировали температурный рекорд - воздух прогрелся до 20 градусов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным издания, бразильские ученые 9 февраля зафиксировали новый температурный рекорд на острове Сеймур. Температура воздуха достигла отметки в 20,75 градусов тепла. Однако Всемирная метеорологическая организация пока не подтвердила рекорд.

Отмечается, что такая температура, по мнению ученых, является аномальной для Антарктиды. Также потепление замечают еще на 22 участках в Антарктиде.

Напомним, ранее сообщалось, что в полдень 6 февраля научная станция Esperanza на севере Антарктического полуострова зафиксировала температуру +18,3. Это было историческим рекордом с 1961 года. Нормальным для этого периода считается температура воздуха до +1.

Как писало РБК-Украина, прошедшее десятилетие стало самым теплым в истории наблюдений ученых NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США, начиная с 1880 года. В 2019 году средняя мировая температура была на 0,95 градуса выше, чем в среднем в 20 веке и на 1,11 градуса выше, чем в 19 веке.

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