У Антарктиді вдруге за місяць зафіксували температурний рекорд

Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Температура перевалила за 20 градусів тепла

У Антарктиді вдруге за лютий зафіксували температурний рекорд - повітря прогрілося до понад 20 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними видання, бразильські вчені 9 лютого зафіксували новий температурний рекорд на острові Сеймур. Температура повітря досягнула позначки у 20,75 градусів тепла. Однак Всесвітня метеорологічна організація поки не підтвердила новий рекорд.

Зазначається, що така температура, на думку науковців, є аномальною для Антарктиди.Також потепління помічають ще на 22 ділянках в Антарктиді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що опівдні 6 лютого наукова станція Esperanza на півночі Антарктичного півострова зафіксувала температуру +18,3. Це було історичним рекордом з 1961 року. Нормальним для цього періоду вважається температура повітря до +1.

Як писало РБК-Україна, минуле десятиліття стало найтеплішим в історії спостережень вчених NASA і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, починаючи з 1880 року. У 2019 році середня світова температура була на 0,95 градуса вище, ніж в середньому у 20 столітті та на 1,11 градуса вище, ніж у 19 столітті.