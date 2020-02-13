ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Антарктиді вдруге за місяць зафіксували температурний рекорд

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 23:06
У Антарктиді вдруге за місяць зафіксували температурний рекорд
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Температура перевалила за 20 градусів тепла

У Антарктиді вдруге за лютий зафіксували температурний рекорд - повітря прогрілося до понад 20 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними видання, бразильські вчені 9 лютого зафіксували новий температурний рекорд на острові Сеймур. Температура повітря досягнула позначки у 20,75 градусів тепла. Однак Всесвітня метеорологічна організація поки не підтвердила новий рекорд.

Зазначається, що така температура, на думку науковців, є аномальною для Антарктиди.Також потепління помічають ще на 22 ділянках в Антарктиді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що опівдні 6 лютого наукова станція Esperanza на півночі Антарктичного півострова зафіксувала температуру +18,3. Це було історичним рекордом з 1961 року. Нормальним для цього періоду вважається температура повітря до +1.

Як писало РБК-Україна, минуле десятиліття стало найтеплішим в історії спостережень вчених NASA і Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, починаючи з 1880 року. У 2019 році середня світова температура була на 0,95 градуса вище, ніж в середньому у 20 столітті та на 1,11 градуса вище, ніж у 19 столітті.

МОН затвердило список полярників, які вирушать в експедицію в Антарктиду Кияни пережили найтеплішу ніч за 139 років спостережень
Новини України температураАнтарктидапотепление
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся