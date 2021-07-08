ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Антарктиде обнаружили активные озера под ледниками: что это значит

Новина українською →
Антарктида, Четверг 08 июля 2021 10:58
В Антарктиде обнаружили активные озера под ледниками: что это значит Фото: под ледниками есть озера (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Ученые составили точную карту "активных" подледных озер в Антарктиде. Под ледяными потоками Мерсер и Уилланс нашли еще два резервуара, которые изменяются.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу NASA.

По данным ученых, в Антарктиде 140 озер являются "активными". Ледники не статичны: их участки то приподнимаются, то опускаются, когда водяные резервуары под ними наполняются или "усыхают".

Зонд ICESat-2 с орбиты способен с точностью до сантиметров регистрировать лазерным дальномером такие изменения рельефа, сообщают ученые.

"Водопроводная" система под ледяным покровом десятилетиями оставалась загадкой, но ситуация начала меняться в 2007 году, когда ученые использовали для моделирования спутниковые данные. Выяснилось, что под поверхностью Антарктиды есть целая сеть озер, которые соединяется друг с другом, а их наполненность непостоянна.

По словам ученых, скрытая "водопроводная система" влияет на скорость сползания льда в Южный океан, "разбавления" его пресной водой. Как следствие, меняется сама экосистема, влияя на тысячи процессов на планете.

Напомним, в Лапландии зафиксировали самую высокую температуру за более чем сто лет.

Ранее сообщалось, что от Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг.

Читайте РБК-Украина в Google News
Антарктида глобальное потепление
NEWS
В Украине 617 новых случаев коронавируса
В Украине 617 новых случаев коронавируса
DAILY
Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине