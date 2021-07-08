В Антарктиді виявили активні озера під льодовиками: що це означає

Вчені склали точну карту "активних" підлідних озер в Антарктиді. Під крижаними потоками Мерсер і Вілланс знайшли ще два резервуари, які змінюються.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу NASA .

За даними вчених, в Антарктиді 140 озер є "активними". Льодовики не статичні: їх ділянки то піднімаються, то опускаються, коли водяні резервуари під ними наповнюються або "всихають".

Зонд ICESat - 2 з орбіти здатний з точністю до сантиметрів реєструвати лазерним далекоміром такі зміни рельєфу, повідомляють вчені.

"Водопровідна" система під крижаним покривом десятиліттями залишалася загадкою, але ситуація почала змінюватися в 2007 році, коли вчені використовували для моделювання супутникові дані. З'ясувалося, що під поверхнею Антарктиди є ціла мережа озер, які з'єднується один з одним, а їх наповненість непостійна.

За словами вчених, прихована "водопровідна система" впливає на швидкість сповзання льоду в Південний океан, "розведення" його прісною водою. Як наслідок, змінюється сама екосистема, впливаючи на тисячі процесів на планеті.