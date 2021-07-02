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В Антарктиде новый температурный рекорд. ООН подтвердила

Автор: Анастасия Рокитна

В Антарктиде зафиксировали температурный рекорд. В Организации Объединенных Наций его подтвердили.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на отчет Всемирной метеорологической организации ООН.

На станции Эсперанса 6 февраля 2020 года зафиксировали 18,3 градуса по Цельсию.

До этого был установлен рекорд - 17,5 градуса по Цельсию. Он был зафиксирован в 2015 году.

Отметим, что ООН признавали не все температурные рекорды, о которых ранее сообщали. Например, ранее сообщили, что было установлено 20,75 градусов по Цельсию 9 февраля на бразильской станции на острове Сеймур.

Однако, в ООН сообщили, что импровизированная радиационная защита привела к ошибке теплового изменения для температурного датчика.

Напомним, от Антарктиды откололся крупнейший в мире айсберг. Он в пять раз больше Киева.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших в мире айсбергов A68 почти полностью растаял.

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