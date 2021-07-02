В Антарктиді новий температурний рекорд. ООН підтвердила

На станції Есперанса 6 лютого 2020 року зафіксували 18,3 градуса за Цельсієм.

До цього було встановлено рекорд - 17,5 за Цельсієм. Його було зафіксовано у 2015 році.

Зазначимо, що ООН визнавали не всі температурні рекорди, про які раніше повідомляли. Наприклад, раніше повідомили, що було встановлено 20,75 градусів за Цельсієм 9 лютого на бразильській станції на острові Сеймур.

Однак, в ООН повідомили, що імпровізований радіаційний захист призвів до помилки теплової зміни для температурного датчика.