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В Антарктиді новий температурний рекорд. ООН підтвердила

Автор: Анастасія Рокитна

В Антарктиді зафіксували температурний рекорд. В Організації Об'єднаних Націй його підтвердили.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звіт Всесвітньої метеорологічної організації ООН.

На станції Есперанса 6 лютого 2020 року зафіксували 18,3 градуса за Цельсієм.

До цього було встановлено рекорд - 17,5 за Цельсієм. Його було зафіксовано у 2015 році.

Зазначимо, що ООН визнавали не всі температурні рекорди, про які раніше повідомляли. Наприклад, раніше повідомили, що було встановлено 20,75 градусів за Цельсієм 9 лютого на бразильській станції на острові Сеймур.

Однак, в ООН повідомили, що імпровізований радіаційний захист призвів до помилки теплової зміни для температурного датчика.

Нагадаємо, від Антарктиди відколовся найбільший у світі айсберг. Він у п'ять разів більший за Київ.

Раніше повідомлялося, що один з найбільших у світі айсбергів A68 майже повністю розтанув.

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