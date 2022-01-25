ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Анталии впервые почти за 30 лет выпал снег

Новина українською →
Турция, Вторник 25 января 2022 14:22
В Анталии впервые почти за 30 лет выпал снег Фото: В Анталии впервые почти за 30 лет выпал снег (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

В курортном городе Анталия в Турции впервые за последние 29 лет выпал снег. По прогнозам синоптиков, вскоре высота снежного покрова в отдельных районах достигнет 20 см.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN Türk.

"Снег, уровень которого достиг 2-6 см, наблюдаются в прибрежных частях города и на западе. Ожидается, что на востоке (в районе населенных пунктов Ибрады, Аксеки и Гюндогмуш), на возвышенностях в районах Манавгат, Серик, Алания и Газипаша высота снежного покрова превысит 20 см", - пишет издание.

По прогнозу синоптиков, снегопад прекратится только утром 26 января.

Местные жители утверждают, что в последний раз снег в Анталии видели 7 января 1993 года. Тогда высота снежного покрова достигла 5 см.

Напомним, в Турции непогода не прекращается уже несколько дней, местами снега выпало уже до 85 сантиметров. Такое ухудшение погоды парализовало работу аэропорта в столичном Стамбуле, сейчас все рейсы там временно приостановлены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Снегопад
NEWS
"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать
"Тревожные чемоданчики" не нужны. В Минобороны призывают украинцев не паниковать
DAILY
Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне