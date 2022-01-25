В Анталії вперше майже за 30 років випав сніг

У курортному місті Анталія в Туреччині вперше за останні 29 років випав сніг. За прогнозами синоптиків, незабаром висота снігового покриву в окремих районах досягне 20 см.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN Türk .

"Сніг, рівень якого досяг 2-6 см, спостерігаються в прибережних частинах міста і на заході. Очікується, що на сході (в районі населених пунктів Ібради, Аксеки і Гюндогмуш), на височинах в районах Манавгат, Серік, Аланія і Газіпаша висота снігового покриву перевищить 20 см", - пише видання.

За прогнозом синоптиків, снігопад припиниться тільки вранці 26 січня.

Місцеві жителі стверджують, що востаннє сніг в Анталії бачили 7 січня 1993 року. Тоді висота снігового покриву досягла 5 см.