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В Анталії вперше майже за 30 років випав сніг

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Туреччина, Вівторок 25 січня 2022 14:22
В Анталії вперше майже за 30 років випав сніг Фото: в Анталії вперше майже за 30 років випав сніг (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

У курортному місті Анталія в Туреччині вперше за останні 29 років випав сніг. За прогнозами синоптиків, незабаром висота снігового покриву в окремих районах досягне 20 см.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN Türk.

"Сніг, рівень якого досяг 2-6 см, спостерігаються в прибережних частинах міста і на заході. Очікується, що на сході (в районі населених пунктів Ібради, Аксеки і Гюндогмуш), на височинах в районах Манавгат, Серік, Аланія і Газіпаша висота снігового покриву перевищить 20 см", - пише видання.

За прогнозом синоптиків, снігопад припиниться тільки вранці 26 січня.

Місцеві жителі стверджують, що востаннє сніг в Анталії бачили 7 січня 1993 року. Тоді висота снігового покриву досягла 5 см.

Нагадаємо, в Туреччині негода не припиняється вже кілька днів, місцями снігу випало вже до 85 сантиметрів. Таке погіршення погоди паралізувало роботу аеропорту в столичному Стамбулі, зараз всі рейси там тимчасово припинені.

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