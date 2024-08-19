Анрі несподівано пішов із посади тренера молодіжки Франції: він програв фінал Олімпіади

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації .

47-річний фахівець завершити співпрацю з Французькою футбольною федерацією. Він пропрацював із молодіжкою "триколірних" рік.

Анрі достроково пішов із посади. Його контракт був чинний до літа 2025 року. Мотивом до звільнення фахівця стали особисті причини. Тепер асоціація повина екстрено знайти тренера до відновлення кваліфікації перед Євро-2025 серед 21-річних.

На початку вересня молодіжна збірна Франції зустрінеться зі Словенією U-21 та Боснією і Герцеговиною U-21. Наразі "триколірні" йдуть другими в групі відбору, маючи в активі 9 очок (4 поєдинки). Лідер – словенська команда, що набрал 12 пунктів (5 матчів).

На домашніх Олімпійських іграх збірна Франції під керівництвом Анрі дійшла до фіналу. Там господарі турніру поступилися олімпійській збірній Іспанії. Основний час поєдинку завершився внічию (3:3), а в овертаймі піренейці оформили ще два м'ячі.