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Anonymous загрузили в открытый доступ базу Роскомнадзора

Автор: Сергей Пышкин

Международная группа хакеров Anonymous взломали сайт Роскомнадзора. Все данные были обнародованы в публичном доступе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Anonymous TV.

"Anonymous успешно сломал и раскрыл базу данных Роскомнадзора, российского федерального агентства исполнительной власти, ответственного за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ, обнародовав более 360 тысяч файлов", - пишут хакеры.

Скачать базу можно по ссылке.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как хакеры сообщества Anonymous транслировали войну в Украине на сломанных потоковых сервисах и государственных телеканалах.

Война России против Украины продолжается пятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

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