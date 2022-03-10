Anonymous загрузили в открытый доступ базу Роскомнадзора

Международная группа хакеров Anonymous взломали сайт Роскомнадзора. Все данные были обнародованы в публичном доступе.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Anonymous TV.
"Anonymous успешно сломал и раскрыл базу данных Роскомнадзора, российского федерального агентства исполнительной власти, ответственного за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ, обнародовав более 360 тысяч файлов", - пишут хакеры.
Скачать базу можно по ссылке.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как хакеры сообщества Anonymous транслировали войну в Украине на сломанных потоковых сервисах и государственных телеканалах.
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