Anonymous загрузили в открытый доступ базу Роскомнадзора

Международная группа хакеров Anonymous взломали сайт Роскомнадзора. Все данные были обнародованы в публичном доступе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Anonymous TV .

Скачать базу можно по ссылке .

"Anonymous успешно сломал и раскрыл базу данных Роскомнадзора, российского федерального агентства исполнительной власти, ответственного за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ, обнародовав более 360 тысяч файлов", - пишут хакеры.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как хакеры сообщества Anonymous транслировали войну в Украине на сломанных потоковых сервисах и государственных телеканалах.

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