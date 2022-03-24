Anonymous взломали Центральный банк России

Группа хакеров Anonymous взломала Центральный банк России. Теперь в течение двух дней будут обнародованы более 35 000 файлов, которые содержат секретные соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Anonymous в Twitter.

"Коллектив Anonymous взломал Центральный банк России. Более 35 000 файлов с секретными соглашениями будут опубликованы в течение 48 часов", - говорится в сообщении хакеров.

Напомним, Anonymous взломали базу Nestle за то, что компания отказалась покидать рынок Российской Федерации. При этом хакеры опубликовали базу данных крупнейшей в мире пищевой компании. Утечка данных составляет 10 ГБ.

Ранее Anonymous загрузили в открытый доступ базу Роскомнадзора. Все данные были обнародованы в публичном доступе. Речь идет о более 360 тысяч файлов.

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