Анонсирован форум "Украина 30". Зеленский призвал украинцев принять участие

С 8 по 10 февраля в Киеве состоится Всеукраинский форум "Украина 30". Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев задать вопросы спикерам.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

По его словам, вызовов и вопросов сейчас очень много. Это и COVID-19, и вакцинации от него, и возобновление путешествий по миру. Так президент анонсировал форум "Украина 30", на котором спикеры дадут ответ на вопросы.

"А что вас волнует в этой теме? Пишите в комментариях - это точно поможет форуму стать полезным", - обратился он к украинцам.

Напомним, на прошлой неделе парламент принял закон о всеукраинском референдуме. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это решение, выразив "соболезнования" отдельным партиям.

РБК-Украина также расписало основные моменты этого закона. Референдумы будут проводится об изменениях в Конституцию, территории, по вопросам общегосударственного значения и отмены закона или его положений. Референдум по инициативе народа объявляется президентом по требованию не менее 3 млн украинцев.

Как заявили в Раде, закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения может быть отменен через всеукраинский референдум.