Зеленский о законе о референдуме: мои соболезнования отдельным партиям

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Парламент принял закон о всеукраинском референдуме. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это решение.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении.

"Мои поздравления народу Украины, мои соболезнования отдельным партиями. Если общество поддерживает, а политики против, то значит они хотят что-то забрать", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что благодаря новому закону все важные вопросы в Украине будут принимать украинцы.

"Для некоторых это катастрофа, потому что теперь важные решения будут принимать не они, а все граждане Украины на референдуме. Этим депутатам можно сказать только две вещи: вы начали кричать, что наши люди глупые... Странно, что вы так говорите о собственных избирателях", - заявил президент.

Напомним, 26 января Верховная рада во втором чтении окончательно приняла закон о всеукраинском референдуме.

РБК-Украина также расписало основные моменты этого закона. Референдумы будут проводится об изменениях в Конституцию, территории, по вопросам общегосударственного значения и отмены закона или его положений. Референдум по инициативе народа объявляется президентом по требованию не менее 3 млн украинцев.

Отметим, что закон о референдуме включает два способа голосования.